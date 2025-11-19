Среда, 19 ноября, 2025
1.4 C
Рязань
Новости

Два человека пострадали в ДТП в Рыбном 

Алексей Самохин

В результате ДТП в городе Рыбное пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Авария случилась 18 ноября в 14:50 у дома № 1Г по улице Куйбышева. Столкнулись «Рено Логан» под управлением 62-летнего жителя Рыбновского района и «Фольксваген Поло» под управлением 44-летнего местного жителя.

В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу водитель автомобиля «Рено Логан» и 69-летняя пассажирка второй машины. 

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. 

Самые читаемые материалы

Новости России

Сразу пять «Искандеров» прилетели по таинственной цели ВСУ

На этот раз российские военные сосредоточили огонь на нескольких конкретных целях, проявив необычную для таких атак сфокусированность
Кино и ТВ

Психолог назвала истинную причину, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом.
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Главные новости

Военэксперт Василий Дандыкин: у атаковавшего Рязань шара могло быть до 50 кг взрывчатки

Дандыкин подчеркнул, что такие атаки могут быть направлены на оценку работы российской системы противовоздушной обороны.
Новости России

Пьяный офицер украинской разведки помог уничтожить 5 танков Abrams

Ранее Лебедев рассказывал о результатах ночного удара в харьковском городе Берестин. Там было уничтожено до пяти танков Abrams и 20 военнослужащих ВСУ. Теперь стали известны детали
Читайте также