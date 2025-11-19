Два человека пострадали в ДТП в Рыбном 

В результате ДТП в городе Рыбное пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Авария случилась 18 ноября в 14:50 у дома № 1Г по улице Куйбышева. Столкнулись «Рено Логан» под управлением 62-летнего жителя Рыбновского района и «Фольксваген Поло» под управлением 44-летнего местного жителя.

В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу водитель автомобиля «Рено Логан» и 69-летняя пассажирка второй машины.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.