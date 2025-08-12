Невесте бойца СВО с мешком на голове в гробу отказали в возбуждении дела

Жительнице Анапы отказали в возбуждении дела о мошенничестве после того, как ее жениха, участника СВО Александра Третьяка похоронили голым и с пакетом на голове, пишет Kub Mash.
О ситуации, возмутившей родственников ветерана боевых действий, стало известно в конце июля. На кладбище выяснилось, что тело не подготовили к погребению.
Невеста думала, что хоронит жениха через морг. Оказалось, что дело заведовала частная компания. После скандала там уволили сотрудницу.
Пара готовилась к свадьбе и даже купила обручальные кольца.