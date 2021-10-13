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Среда, 13 октября, 2021
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Несколько улиц в центре Рязани остались без холодной воды

7info

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В связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе по адресу: ул.Есенина, д.116/1 с 17:00 13 октября до 06:00 14 октября будет прекращена подача холодной воды по адресам:

улица Маяковского, дома №№18, 20, 21, 22;

улица Полевая, дом 4; 

улица Яхонтова, дома 15, 15А;

улица Введенская, дом 107;

улица Фрунзе, дома 5, 7;

улица Есенина, дома 69/36, 108, 110

Детский сад №141 (Яхонтова, д.3)

Снижена подача холодной воды:

ЦТП ул.Полевая, д.4А

ЦТП Маяковского 18А.

Остановлена подкачка Квартал САМ (Маяковского 7А стр. 1).

До окончания ремонтных работ прекращена подача холодной воды по адресам:

улица Есенина, дома 59/12, 61/13, 57 (школа № 43);

улица Колхозная, дома 1/3, 2, 3, 4, 5, 2а (институт)

улица Маяковского, дома 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корп.1, 5, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11;

проезд Машиностроителей, дома 2/6, 3, 4, 5, 6 корп.1, 7, 8, 9, 10;

улица Горького, д. 1 (налоговая).

Организован подвоз технической воды по адресам: Колхозная 10, пл.Мичурина.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

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