Несколько новых жилых комплексов строят в Рязани

Госстройнадзор Рязанской области на странице ВКонтакте рассказал о ходе строительства новых жилых комплексов в Рязани.
В частности, на улице Интернациональной строители возводят первый корпус ЖК «Бирюзова Парк».
Планируется, что на территории жилого комплекса построят несколько кирпичных домов, выполненных в схожей архитектурной концепции.
Также специалисты ведомства внимательно следят за качеством строительства ЖК «Вдохновение». Сотрудники Госстройнадзора проверяют наружные конструкции здания, качество установки окон, штукатурных работ.