Пятница, 18 октября, 2024
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Несколько новых жилых комплексов строят в Рязани

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/gsn62

Госстройнадзор Рязанской области на странице ВКонтакте рассказал о ходе строительства новых жилых комплексов в Рязани.

В частности, на улице Интернациональной строители возводят первый корпус ЖК «Бирюзова Парк».

— В настоящее время активно возводятся несущие конструкции из кирпича и перегородки, устанавливаются окна, — говорится в сообщении.

Планируется, что на территории жилого комплекса построят несколько кирпичных домов, выполненных в схожей архитектурной концепции.

Также специалисты ведомства внимательно следят за качеством строительства ЖК «Вдохновение». Сотрудники Госстройнадзора проверяют наружные конструкции здания, качество установки окон, штукатурных работ.

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