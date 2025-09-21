Несколько десятков домов останутся без воды 22 сентября

В Рязани в понедельник, 22 сентября, без воды останутся несколько десятков домов. Об этом сообщает «Водоканал города Рязани».

Подача холодной воды будет прекращена с 09:30 до 17:00. Ограничения связаны с ремонтными работами. Ресурс отключат по следующим адресам: