Несколько десятков домов останутся без воды 22 сентября

В Рязани в понедельник, 22 сентября, без воды останутся несколько десятков домов. Об этом сообщает «Водоканал города Рязани».
Подача холодной воды будет прекращена с 09:30 до 17:00. Ограничения связаны с ремонтными работами. Ресурс отключат по следующим адресам:
- 2-й Школьный переулок 1;
- Первомайский проспект 58, 58 корп.1, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2;
- Первомайский проспект 62 корп.1 (МБОУ Школа №39 );
- Первомайский проспект 56, 56 стр.1, 56б, 56г (торгово-офисные здания);
- ул. Цветной бульвар д.10 (офисное здание);
- ул. Островского 95 корп.2, 97, 97 корп.1, 99, 99 корп.1;
- ул. Островского 95, 95 корп.1(офисные здания).