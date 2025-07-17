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Новости Касимова

Несанкционированную свалку убрали в Касимове после вмешательства прокуратуры

Алексей Самохин
@t.me/prokrzn

В Касимове по требованию прокуратуры убрали несанкционированную свалку. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Касимовская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства об отходах производства и потребления. Установлено, что вдоль проезжей части в районе жилых домов по улице Свердлова складируются коммунальные отходы. 

Местные органы самоуправления не предприняли соответствующих мер для выявления и ликвидации свалки.

По данному факту главе администрации округа внесено представление, по результатам рассмотрения нарушения устранены.

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