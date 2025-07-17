Несанкционированную свалку убрали в Касимове после вмешательства прокуратуры

В Касимове по требованию прокуратуры убрали несанкционированную свалку. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Касимовская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства об отходах производства и потребления. Установлено, что вдоль проезжей части в районе жилых домов по улице Свердлова складируются коммунальные отходы.

Местные органы самоуправления не предприняли соответствующих мер для выявления и ликвидации свалки.

По данному факту главе администрации округа внесено представление, по результатам рассмотрения нарушения устранены.