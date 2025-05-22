Неприятная неожиданность для ВСУ: ВС РФ наступают на Северск

Российские войска начали наступление на Северск и смогли продвинуться в направлении города. Об этом 22 мая сообщает телеграм-канал «Иди и смотри».

— Наступление российских войск на этом направлении стало неприятной неожиданностью для ВСУ, — говорится в сообщении.

Источник канала рассказал, что российским бойцам удалось зачистить территорию у Белогоровки.

Также канал пишет об ударах ракетами по объектам ВСУ в Сумской области. Подробности пока не приводятся.