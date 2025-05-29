Названо место, откуда запустили атаковавшие Москву и Рязань беспилотники

Беспилотники, атаковавшие ночью территорию России, запускались из Киевской и Черниговской областей Украины. Об этом сообщает SHOT.

Напомним, вражеские БПЛА сбили ночью над несколькими регионами России, включая Москву и Рязань. Над Рязанской областью, по официальным данным, уничтожено 4 беспилотника.

SHOT пишет, что беспилотники были оснащены натовскими снарядами, предположительно миномётными, содержали поражающие элементы.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что сегодня днём сапёры будут ликвидировать обломки беспилотников. Рязанцев просят не подходить к ним — это смертельно опасно.