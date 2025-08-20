Нарушение слуха выявили у пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе

20 августа 2025 года выездная сурдологическая бригада ОКБ им. Н.А. Семашко обследовала легкораненых в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе.

Бригада врачей обследовала 29 человек. Несмотря на небольшие травмы, сохранялись риски нарушения слуха после происшествия. Только у двух пациентов не диагностировали нарушений слуха. У остальных выявлены разрывы барабанной перепонки, баротравмы с разной степенью тугоухости.

Семь человек направлены на госпитализацию в ЛОР-отделение ОКБ им. Н.А. Семашко. Остальные получили рекомендации по амбулаторному лечению в поликлинике по месту жительства.