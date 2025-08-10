Над Рязанской областью ночью уничтожено 4 БПЛА

Прошедшей ночью над Рязанской областью сбили 4 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.

С 20:00 9 августа до 06:10 10 августа дежурными средствами ПВО на территории РФ уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Над Краснодарским краем сбили 29 БПЛА, над Республикой Крым — 15, над Брянской областью — 13, над Белгородской областью — 12, над территорией Воронежской области — 9. По 8 вражеских беспилотников сбили в Саратовской области и Ставропольском крае, в Калужской области — 8, в Тульской области — 6, в Ростовской области — 5, в Рязанской области — 4. Над акваторией Азовского моря было обнаружено 2 БПЛА, по одному над Смоленской, Орловской и Тверской областями.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что по предварительной информации пострадавших и разрушений нет.

«Напоминаю, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествий. Прошу доверять только проверенным источникам информации», — отметил глава региона.

Если увидели обломки беспилотника, не приближайтесь к ним. Телефон служб экстренного реагирования — 112.