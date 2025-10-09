Начальник МЖД Павел Иванов и ректор ПГУПС Олег Валинский поздравили педагогов и студентов со 105-летием Рязанского филиала ПГУПС

Сегодня начальник Московской железной дороги Павел Иванов и ректор Петербургского государственного университета путей сообщения Олег Валинский приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 105-летию Рязанского филиала ПГУПС.

Обращаясь к студентам и педагогическому коллективу Рязанского филиала Олег Валинский отметил важную роль филиала в подготовке специалистов для отрасли.

— За 105 лет своей работы сначала училище, а затем и техникум выпустил более 15 тысяч специалистов — железнодорожников, которые посвятили свою профессиональную жизнь, в первую очередь, Московской железной дороге, Министерству путей сообщения, компании «Российские железные дороги», и сегодня водят поезда, содержат инфраструктуру, создают инновационные локомотивы, средства СЦБ, — словом, работают во всех хозяйствах отрасли, — сказал Олег Валинский.

Павел Иванов отметил важную роль в подготовке сузом железнодорожников массовых профессией, их значимость в обеспечении надежных перевозк на железной дороге.

— Строители, и вагонники, и путейцы, и движенцы – это те массовые железнодорожные профессии, которые всегда будут востребованы, несмотря на развитие новых технологий. Станете ли вы большими специалистами – это зависит только от вас. Сегодня с нами Владимир Николаевич Сазонов, который закончил это образовательное учреждение в 1967 году, прошёл большой путь на железной дороге, став заместителем Министра путей сообщения, вице-президентом ОАО «РЖД». Можно сказать, что он был главным путейцем страны. Вот чего можно добиться, если ставить перед собой цели, идти к их достижению. А путь в профессию начинается с базового образования, которые вы получаете здесь, — сказал Павел Иванов.

— Своим становлением в профессии я во многом обязан этому образовательному учреждению, педагогам, которые вели нас от азов до навыков в железнодорожном деле. Это были люди высочайшей инженерной грамотности и учителя с большой буквы. Многие из них прошли Великую Отечественную войну, участвовали в защите рубежей нашей Родины, осуществляли эксплуатацию железных дорог в годы войны, — рассказал Владимир Сазонов. Особенно он отметил директоров — Ивана Архиповича Богатырева и Виктора Ивановича Сычева. В общей сложности они руководили образовательным учреждением более 70 лет.

Образовательное учреждение было создано по инициативе общественных организаций Московско-Казанской и Рязанско-Уральской железных дорог при поддержке местных органов власти и первоначально называлось «Рязанское строительное среднее техническое училище путей сообщения». Первый выпуск специалистов-техников состоялся в 1925 году.

Сегодня в Рязанском филиале ПГУПС обучаются 849 студентов, почти 80% из них на бюджетном отделении. В этом году первокурсниками стали 250 человек. В 2024 году на Московскую железную дорогу поступили работать около 150 выпускников. Ежегодно дипломы получают около 200 выпускников.

Директор филиала Ольга Дедова показала почетным гостям кабинеты, в которых занимаются студенты. Помимо аудиторий это 16 лабораторий, 7 мастерских производственного обучения, 6 учебных полигонов, спортзал и тренажерный зал, спортивная площадка, 4 компьютерных класса, библиотека и благоустроенное общежитие.

МЖД оказывает помощь в ремонте и оснащении учебных аудиторий. Так, в 2022 году был открыт учебный кабинет имени Владимира Николаевича Сазонова. В нем установлены макеты железнодорожной станции, стрелочных переводов, представлены разные виды путевого инструмента. Железнодорожники помогли также оборудовать кабинет охраны труда, обновить лабораторию средств малой механизации, модернизировать учебные полигоны и т.д. В 2025 году для улучшения условий проживания иногородних студентов был проведен косметический ремонт в нескольких жилых комнатах общежития.

В этот праздничный день преподавательский состав был отмечен наградами разного уровня, а лучшие студенты получили именные стипендии.