Четверг, 9 октября, 2025
11.5 C
Рязань
Общество

Начальник МЖД Павел Иванов и ректор ПГУПС Олег Валинский поздравили педагогов и студентов со 105-летием Рязанского филиала ПГУПС

Алексей Самохин

Сегодня начальник Московской железной дороги Павел Иванов и ректор Петербургского государственного университета путей сообщения Олег Валинский приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 105-летию Рязанского филиала ПГУПС.

Обращаясь к студентам и педагогическому коллективу Рязанского филиала Олег Валинский отметил важную роль филиала в подготовке специалистов для отрасли.

— За 105 лет своей работы сначала училище, а затем и техникум выпустил более 15 тысяч специалистов — железнодорожников, которые посвятили свою профессиональную жизнь, в первую очередь, Московской железной дороге, Министерству путей сообщения, компании «Российские железные дороги», и сегодня водят поезда, содержат инфраструктуру, создают инновационные локомотивы, средства СЦБ, — словом, работают во всех хозяйствах отрасли, — сказал Олег Валинский.

Павел Иванов отметил важную роль в подготовке сузом железнодорожников массовых профессией, их значимость в обеспечении надежных перевозк на железной дороге.

— Строители, и вагонники, и путейцы, и движенцы – это те массовые железнодорожные профессии, которые всегда будут востребованы, несмотря на развитие новых технологий. Станете ли вы большими специалистами – это зависит только от вас. Сегодня с нами Владимир Николаевич Сазонов, который закончил это образовательное учреждение в 1967 году, прошёл большой путь на железной дороге, став заместителем Министра путей сообщения, вице-президентом ОАО «РЖД». Можно сказать, что он был главным путейцем страны. Вот чего можно добиться, если ставить перед собой цели, идти к их достижению. А путь в профессию начинается с базового образования, которые вы получаете здесь, — сказал Павел Иванов.

— Своим становлением в профессии я во многом обязан этому образовательному учреждению, педагогам, которые вели нас от азов до навыков в железнодорожном деле. Это были люди высочайшей инженерной грамотности и учителя с большой буквы. Многие из них прошли Великую Отечественную войну, участвовали в защите рубежей нашей Родины, осуществляли эксплуатацию железных дорог в годы войны, — рассказал Владимир Сазонов. Особенно он отметил директоров — Ивана Архиповича Богатырева и Виктора Ивановича Сычева. В общей сложности они руководили образовательным учреждением более 70 лет.

Образовательное учреждение было создано по инициативе общественных организаций Московско-Казанской и Рязанско-Уральской железных дорог при поддержке местных органов власти и первоначально называлось «Рязанское строительное среднее техническое училище путей сообщения». Первый выпуск специалистов-техников состоялся в 1925 году.

Сегодня в Рязанском филиале ПГУПС обучаются 849 студентов, почти 80% из них на бюджетном отделении. В этом году первокурсниками стали 250 человек. В 2024 году на Московскую железную дорогу поступили работать около 150 выпускников. Ежегодно дипломы получают около 200 выпускников.

Директор филиала Ольга Дедова показала почетным гостям кабинеты, в которых занимаются студенты. Помимо аудиторий это 16 лабораторий, 7 мастерских производственного обучения, 6 учебных полигонов, спортзал и тренажерный зал, спортивная площадка, 4 компьютерных класса, библиотека и благоустроенное общежитие.

МЖД оказывает помощь в ремонте и оснащении учебных аудиторий. Так, в 2022 году был открыт учебный кабинет имени Владимира Николаевича Сазонова. В нем установлены макеты железнодорожной станции, стрелочных переводов, представлены разные виды путевого инструмента. Железнодорожники помогли также оборудовать кабинет охраны труда, обновить лабораторию средств малой механизации, модернизировать учебные полигоны и т.д. В 2025 году для улучшения условий проживания иногородних студентов был проведен косметический ремонт в нескольких жилых комнатах общежития.

В этот праздничный день преподавательский состав был отмечен наградами разного уровня, а лучшие студенты получили именные стипендии.

Самые читаемые материалы

Новости России

Эксперты назвали ошибку России в выборе целей для ударов на Украине

Есть промах, который, по мнению ряда экспертов, требует коррекции. Конкретно — смена приоритетных целей.
Новости России

Почти триллион рублей выделят на пенсии: кому положено 22 617 рублей

О повышении рассказал председатель СФР Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы. Он подчеркнул, что этот вид выплат особенно важен
Новости России

Сотрут с лица земли: эксперт рассказал о целях российских ударов в случае поставки «Томагавков»

Эксперт: передача «Томагавков» Украине приведет к «Карибскому кризису 2.0»
Новости России

Певец Ефрем Амирамов умер в больнице Нальчика — MASH

По данным источника, ранее 69-летний артист попал в реанимацию с сепсисом. Для спасения медики установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость из ран и тканей. 
Экология, природа, животные

Стала известна причина неприятного запаха в Рязани 

Во вторник и среду, 7 и 8 октября, стационарный пост наблюдения за воздухом в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани выявил превышения ПДК сероводорода.

Последние новости

«Выключить свет» на Украине: эксперт назвал единственный способ принудить Зеленского к миру

Игорь Коротченко убеждён, что для максимальной интенсификации усилий и принуждения киевского режима к миру точечных ударов недостаточно.

На улице в Рязани обнаружили труп мужчины

Подробности смерти человека неизвестны, официальная информация не поступала. 

Строительство нового моста через Оку продолжается под Рязанью

Одной из приоритетных задач на текущем этапе является погружение свай, необходимых для создания надёжного фундамента будущего моста.

Автомобиль с российскими туристами сорвался в пропасть в Абхазии 

Губернатор Владимир Владимиров в телеграм-канале сообщил, что в микроавтобусе ехали жители Ставропольского края.

Губернатор Малков: Видим результат по каждому совместному проекту с РЖД

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл рабочую встречу с начальником Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Павлом Ивановым.

В Рязани возбуждено уголовное дело о клевете на застройщика

Фигурантом дела стал заместитель председателя регионального отделения ВООПИиК Игорь Кочетков.

Опытные охотники рассказали, что могло случиться с семьёй Усольцевых 

Поиски семьи Усольцевых под Красноярском продолжаются вторую неделю

Певец Ефрем Амирамов умер в больнице Нальчика — MASH

По данным источника, ранее 69-летний артист попал в реанимацию с сепсисом. Для спасения медики установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость из ран и тканей. 

Ветеран СВО, бывший смоленский чиновник погиб, сгорев в доме на колёсах — SHOT

Накануне трагедии Иванов привёз очередную партию груза в центр Мещерякова, где собирают помощь для участников СВО.

Политолог назвал истинные причины истерии НАТО из-за «угроз» РФ

Идут гробы, а они не знают, что делать и как нам отомстить.

Т2 и «Лаборатория Касперского» займутся кибербезопасностью

Стороны договорились совместно внедрять и оценивать проектно-технические решения, направленные на обеспечение комплексной защиты цифровой среды.

Военкор Коц высказался об угрозах Зеленского устроить блэкаут 

По его мнению, недооценивать Киев уже давно пора отвыкнуть

Аристарх Венес объяснил грубость в адрес Ирины Пинчук 

Аристарх Венес — один из самых ярких участников второго сезона «Звёзд в джунглях»

Анна Седокова осудила современных исполнителей за отношение к женщинам  

В шоу «УТРО. ТНТ» Анна Седокова появилась в образе яркой блондинки

ПАО «РЭСК» опубликовало антирейтинг предприятий ЖКХ Рязанской области 

В перечне находятся 12 организаций, задолженность которых варьируется от нескольких месяцев до трех с половиной лет.