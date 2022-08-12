7info

Начальник Липецкого авиацентра, генерал-лейтенант Юрий Сушков ушёл в запас

В пятницу, 12 августа, стало известно об уходе в запас Юрия Сушкова, начальника Липецкого авиацентра. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

На праздновании Дня ВВС Сушков простился со Знаменем центра.

Военный лётчик-снайпер отдал службе Родине 43 года. Липецкий авиацентром офицер руководил с 2016 года.

Со дня образования в Липецком авиацентре освоено свыше 50 типов самолётов, подготовлено более 60 тысяч офицеров. В части служили 29 героев СССР и России.

Лётчики центра входят в состав легендарных пилотажных групп «Соколы России», «Русские витязи», «Стрижи».

Начальник Липецкого авиацентра, генерал-лейтенант Юрий Сушков ушёл в запас
Начальник Липецкого авиацентра, генерал-лейтенант Юрий Сушков ушёл в запас
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7