Начальник Липецкого авиацентра, генерал-лейтенант Юрий Сушков ушёл в запас

В пятницу, 12 августа, стало известно об уходе в запас Юрия Сушкова, начальника Липецкого авиацентра. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

На праздновании Дня ВВС Сушков простился со Знаменем центра.

Военный лётчик-снайпер отдал службе Родине 43 года. Липецкий авиацентром офицер руководил с 2016 года.

Со дня образования в Липецком авиацентре освоено свыше 50 типов самолётов, подготовлено более 60 тысяч офицеров. В части служили 29 героев СССР и России.

Лётчики центра входят в состав легендарных пилотажных групп «Соколы России», «Русские витязи», «Стрижи».