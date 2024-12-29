На выезде из Рязани произошло ДТП

В Рязани в воскресенье, 29 декабря, случилось серьёзное ДТП на выезде из города. Информацию публикуют пользователи соцсетей.

Очевидец в паблике ПУВР сообщает: всё случилось рядом с Куйбышевским шоссе на ж/д мосту. Судя по опубликованным фото, столкнулись большегруз и легковушка. У легкового автомобиля — серьёзные повреждения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности случившего неизвестны.

Официальная информация о ДТП пока не поступала. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Фото — ПУВР