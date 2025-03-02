В эти выходные на водоемах Рязанской области проверили соблюдение правил безопасности на льду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по области.

В первые дни весны инспекторы ведомства патрулировали водоемы Рязани, Касимова, Шацка, Спасска и Шилово. Сотрудники МЧС напомнили гражданам правила поведения на льду.

С начала 2025 года ведомством проведено 223 патруля, в ходе которых рассказали гражданам о мерах безопасности на льду, напомнили о необходимости иметь при себе средства спасения.

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Инспекторы Центра ГИМС напоминают, что надежным можно назвать лед, который имеет толщину более 7 см. Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета — прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным.