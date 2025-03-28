На Солнце произошла мощная вспышка: грядут магнитные бури

28 марта около 18:20 по московскому времени на Солнце произошла мощная вспышка высшего класса X. Её уровень оценивается в X1.1. Это первая столь сильная вспышка за последний месяц — предыдущая, уровня X2.0, была зарегистрирована 23 февраля 2025 года, информирует Лаборатория солнечной активности.

Вспышка возникла на восточном краю Солнца, поэтому пока не угрожает Земле. Однако через несколько дней эта область развернётся в нашу сторону. Если активность продолжится, с середины следующей недели возможны магнитные бури.

По данным астрономов, вспышка сопровождалась впечатляющими выбросами плазмы, которые были видны почти «невооруженным глазом». Часть энергии, вероятно, скрыта за краем солнечного диска, поэтому реальная мощность события может быть выше заявленной.

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Учёные продолжают наблюдать за развитием ситуации — если активность Солнца возрастёт, Землю могут ждать новые вспышки и геомагнитные возмущения.