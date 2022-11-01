Вторник, 1 ноября, 2022
Татьяна Проводина

На Северной окружной в Рязани за два дня уложили 108 погонных метров полиэтиленовых труб

На главнуюНовости Рязани
Фото из группы Минтранс Рязанской области ВКонтакте

В Рязани на Северной окружной дороге с 28 по 30 октября подрядчик выполнил регенерацию на участке площадью 2800 квадратных метров. Минтранс Рязанской области рассказал о ходе реконструкции дороги.

На объекте продолжается устройство ливнёвки. За выходные установили 2 дренажных колодца.

Сейчас идут работы на участке от поворота на 5-й район Борок до путепровода у Борковского карьера. На месте производства работ автомобильное движение организовано по двум полосам в оба направления.

Тем временем рязанцы жалуются на опасную ситуацию на реконструируемом участке в тёмное время суток.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/