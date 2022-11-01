На Северной окружной в Рязани за два дня уложили 108 погонных метров полиэтиленовых труб

В Рязани на Северной окружной дороге с 28 по 30 октября подрядчик выполнил регенерацию на участке площадью 2800 квадратных метров. Минтранс Рязанской области рассказал о ходе реконструкции дороги.

На объекте продолжается устройство ливнёвки. За выходные установили 2 дренажных колодца.

Сейчас идут работы на участке от поворота на 5-й район Борок до путепровода у Борковского карьера. На месте производства работ автомобильное движение организовано по двум полосам в оба направления.

Тем временем рязанцы жалуются на опасную ситуацию на реконструируемом участке в тёмное время суток.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram