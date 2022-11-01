Рязанские водители сообщают об опасной ситуации на Северной окружной дороге

Водители Рязани делятся в социальных сетях впечатлениями от проезда по реконструируемой Северной окружной в тёмное время суток. Публикация появилась в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР ВКонтакте.

«Друзья, будьте бдительны, ночью в воскресенье Logan ехал в сторону Канищево, не увидел съезд направо, поехал в лоб встречному авто. 31 ноября в 5 утра получилось то же самое: водитель не увидел съезд и проехал уже во встречную полосу, хорошо не было никого», – пишет автор поста.

Фото Даши Базякиной

В комментариях рязанцы отмечают, что бетонные блоки обозначены грязными буйками, которых почти не видно в тёмное время суток, и жалуются на отсутствие подсветки этих элементов и отсутствие указателей.

«Северка сейчас опасна как никогда. Ночью вообще ничего не видно, встречка слепит», – пишут рязанцы.

Водителей призывают выбирать скорость с учётом условий видимости.

Около двух недель назад на Северной окружной автомобиль врезался в бетонный блок. А 30 октября на этой же дороге произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.

Фото Даши Базякиной

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