Рязанские водители сообщают об опасной ситуации на Северной окружной дороге

Водители Рязани делятся в социальных сетях впечатлениями от проезда по реконструируемой Северной окружной в тёмное время суток. Публикация появилась в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР ВКонтакте.
В комментариях рязанцы отмечают, что бетонные блоки обозначены грязными буйками, которых почти не видно в тёмное время суток, и жалуются на отсутствие подсветки этих элементов и отсутствие указателей.
Водителей призывают выбирать скорость с учётом условий видимости.
Около двух недель назад на Северной окружной автомобиль врезался в бетонный блок. А 30 октября на этой же дороге произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.
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