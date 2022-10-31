Понедельник, 31 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани 30 октября на Северной окружной дороге в ДТП пострадали 4 человека

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На Северной окружной дороге в воскресенье, 30 октября, в дорожной аварии пострадали 4 человека. Предварительные данные сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

Около 6:30 возле строения №24 на Северной окружной 41-летний рязанец за рулём Renault Logan не справился с управлением и столкнулся с «Ладой Вестой» под управлением 41-летнего жителя Рязани.

К медикам в результате ДТП пришлось обратиться водителям обеих машин и двум пассажирам «Лады» 20 и 22 лет.

Проводится проверка инцидента.

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