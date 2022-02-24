На счёт помощи прибывающим из ЛНР и ДНР гражданам перечислили более миллиона рублей

Опергруппа регионального правительства информирует, что жители Рязанской области активно перечисляют средства на оказание помощи прибывающим из Донецкой и Луганской народных республик.

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По данным, актуальным на утро 24 февраля, на счёт помощи, открытый в фонде соцподдержки населения, перечислена сумма в размере почти 1,2 млн руб.

Реквизиты для перевода денежных средств:

ОГРН 1026200957936

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Юридический адрес: 390021, г. Рязань, район Солотча, д.24

Фактический адрес: 390030, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 7

ИНН/КПП 6228024200/622801001

Платежные реквизиты:

р/с 40703810053000000871

к/с 30101810500000000614

Рязанское отделение №8606 ПАО Сбербанк

БИК 046126614

Назначение платежа: для оказания помощи лицам, прибывающим на территорию Рязанской области из ДНР и ЛНР.

Напомним, ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов направил однодневный заработок на спецсчет для оказания помощи жителям ЛНР и ДНР. Также опергруппа правительства напомнила рязанцам адреса пунктов приёма гуманитарной помощи и объявила набор волонтёров для помощи гражданам, эвакуированным из ДНР и ЛНР.

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