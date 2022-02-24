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Четверг, 24 февраля, 2022

Красов прокомментировал ход военной спецоперации на Украине

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Красов прокомментировал ход военной спецоперации на Украине

7info7

Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов дал комментарий 7info по поводу хода военной спецоперации на Украине.

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Напомним, рано утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в отношении Украины.

Андрей Красов напомнил слова Путина о том, что 8 лет на территории ЛНР и ДНР льётся кровь, гибнут мирные люди. После признания суверенитета было получено разрешение на использование армии за пределами России.

— Президент принял единственное правильное решение, чтобы остановить бойню, развязанную пришедшей к власти киевской хунтой, — отметил Красов. — Вооружённые силы РФ обладают всем необходимым, чтобы выполнить свою задачу. У нас настоящие профессионалы — генералы, офицеры, сержанты, солдаты. Армия оснащена самыми передовыми вооружениями, техникой, которых нет ни в одной стране мира. А самая главная задача — обеспечить безопасность наших границ, граждан, обеспечить жизнь граждан, в том числе и России, проживающих в ЛНР, ДНР.

Красов подчеркнул, что удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры с использованием высокоточного оружия. Речь не идёт о нападении на гражданские объекты.

— Ещё раз напомню, что президент Путин обратился к украинским военным с призывом сложить оружие и разойтись по домам, не выполнять преступных приказов, — отметил Красов.

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По словам депутата, сообщение в соцсетях о ракетах, попадающих в жилые дома Киева, являются фейком, в духе администрации США и их вассалов.

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