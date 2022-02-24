Красов прокомментировал ход военной спецоперации на Украине

Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов дал комментарий 7info по поводу хода военной спецоперации на Украине.
Напомним, рано утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в отношении Украины.
Андрей Красов напомнил слова Путина о том, что 8 лет на территории ЛНР и ДНР льётся кровь, гибнут мирные люди. После признания суверенитета было получено разрешение на использование армии за пределами России.
Красов подчеркнул, что удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры с использованием высокоточного оружия. Речь не идёт о нападении на гражданские объекты.
По словам депутата, сообщение в соцсетях о ракетах, попадающих в жилые дома Киева, являются фейком, в духе администрации США и их вассалов.