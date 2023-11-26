24 ноября в Доме общественных организаций Рязани прошла конференция «Культурного фронта России».

В Рязань приехал народный артист России, кинорежиссёр, руководитель «Культурного фронта России», Президент Кинофорума «Золотой Витязь», депутат Госдумы Николай Бурляев. Рязанцев было много. Полный зал. И организаторам приходилось подставлять новые стулья для нескончаемого потока людей, спешащих понять смысл нового движения, созданного год назад.

Организация эта — не партийная. Приглашающая всех неравнодушных людей к совместному деянию на благо Отечества. Встреча шла более трех часов. Были выслушаны доклады рязанских представителей культуры, духовенства, спорта и общественных организаций, болеющих сердцем за духовное и нравственное состояние родной области.

Пришли на это событие люди, готовые бороться за истинные ценности. Много говорилось слов о том, что невозможно на федеральных каналах в полной мере увидеть современных авторов, посвящающих свои песни, стихи, фильмы, спектакли теме СВО. Что именно сейчас, когда так важна духоподъемная культура в обществе, ее активно не хватает в федеральных СМИ, интернете, на телевидении. Что есть сейчас поэты и артисты, которые ездят на Донбасс и по всей стране — их творчество рождено болью за наших воинов. Говорилось о том, что довольно большая часть общества продолжает жить, как будто ничего не происходит, игнорируя ранения и потери своих земляков, не отзываясь никакими сердечными ранами.

Ольга Ефимовна Воронова, представитель многих общественных организаций, профессор РГУ имени С. А. Есенина как всегда выступала эмоционально на эту тему и убедительно. Иерей Дмитрий Фетисов также говорил от сердца о том, что школа не в состоянии реагировать на засилье массовой культуры, разлагающе влияющей на детские умы. Говорил и как священник, и как отец.

И самым ярким было, конечно, выступление самого Николая Петровича Бурляева. Он тоже приводил множественные примеры падения нравственного и духовного состояния общества, и примеры борьбы с этим — восстановления справедливости.

Начал свое выступление с имени Тарковского (1932-1986), кинорежиссера, ищущего в своих фильмах смысл существования человека. И так сложилось, что этот режиссер долгое время жил в доме под Рязанью, приезжал туда творить, подальше от Москвы. В 2012 году, в год 80-летия со дня рождения мастера, по инициативе журналиста и режиссера Ирины Нечаевой стали создаваться в Рязани проекты, связанные с именем Тарковского. На площадке информагентства «7 инфо» были представлены творческие работы юных писателей, композиторов, художников и режисеров, участвующих в конкурсе «Океан Солярис — острова памяти», а члены жюри, состоящие из соратников Тарковского выступали перед рязанской публикой. Композитор Эдуард Артемьев, актриса Наталья Бондарчук, писатель Лейла Александер-Гаррет (Англия), кинорежиссер Авро Ихо (Таллин), художник Шавкат Абдусаламов, кинооператоры Александр Антипенко и Юрий Клименко, кинорежиссер Юлий Файт, сам Бурляев и многие другие.

Чтобы привлечь внимание общественности к дому Тарковского Сергей Филимонов, будучи вице-губернатором в те времена (2011 — 2017) предложил проводить Тарковские чтения, создал охранную зону вокруг дома, сделал это место заповедным. Но дом официально принадлежал одному из сыновей кинорежиссера. Сын Андрей отказался делать его государственным музеем, оставил в своей собственности.

Поэтому было принято решение построить рядом Культурный центр, который мог бы принимать гостей, устраивать выставки и просмотры фильмов киногения. Именно о судьбе этого Центра проявил заботу Бурляев, и сказал, что будет находить федеральные средства на строительство, так как региональный бюджет не в состоянии вытянуть на себе такое грандиозное сооружение.

В конце встречи Николай Петрович читал много стихов Тютчева, а закончил одой Державина «Бог».

— По истине, это самое великое, что создано поэзией, — сказал актер, режиссер и патриот.

Много рязанцев пожелало вступить в «Культурный фронт России», чтобы объединившись защищать интересы родной страны, её культурные ценности, её историческое наследие. Дух единения и братства царил в зале Дома общественных организаций. Участники конференции сфотографировались на память с руководителем «Культурного фронта», понимая значимость события, потому что эта встреча останется в истории города.

И у людей внутри окрепла надежда продолжать борьбу за нравственные идеалы и возвышение души человека.