Стала известна дата нового шоу телеканала НТВ «Чудо» с Арсением Поповым

17 августа в 20:00 на телеканале НТВ состоится премьера нового развлекательного проекта для всей семьи «Чудо». Это программа, где балом правят дети. Юные гости вместе с родителями приходят в студию, чтобы удивить зрителей своими умениями, а также рассказать о себе всей стране. Ведущим шоу стал актёр и юморист Арсений Попов.

«Чудо» – это не конкурс, не шоу талантов, здесь не будет строгого жюри, никто не станет выставлять оценки. А это значит, что не будет проигравших и горечи поражения. Только искренние улыбки, заразительный смех и детская непосредственность. Все участники проекта в конце выступлений запишут личные обращения к народу. Телезрители смогут увидеть их как в самой программе, так и в новогодние праздники на НТВ. Самое яркое обращение телеканал покажет в новогоднюю ночь перед выступлением Президента России.

Арсений Попов, ведущий: «Дети умеют удивлять, зачастую мы их – маленьких – недооцениваем. Они демонстрируют свои яркие способности, делают трюки лучше, чем многие взрослые, чем я – так точно! Как поётся в одной известной песне: «наши дети буду лучше, чем мы». Дети – это наше будущее. Видимо, нас ждёт хорошее будущее! Нам очень повезло, что в шоу нет элемента соревнования, мы просто позволяем нашим юным героям делать чудеса. Я очень хочу, чтобы зрители это почувствовали!»

Участниками проекта стали 146 ребят из разных уголков России и ближнего зарубежья. В эфире НТВ покажут свои умения дети из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Новороссийска, Евпатории, Самары, Тулы, Якутии, Бурятии, Когалыма, Архангельска и других городов и регионов страны. Кроме того, на сцену шоу «Чудо» выйдут юные таланты из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Юные участники шоу продемонстрируют свои вокальные данные и актёрские таланты, сыграют на музыкальных инструментах, покажут цирковые номера и танцы самых разных направлений – от брейк-данса до балета. Также среди ребят есть обладатели необычных увлечений, например, пятилетняя Любава Яковлева из Самары – двукратная рекордсменка книги рекордов России по метанию ножа, а силач Арсен Папоян из Тамбова в шесть лет установил мировой рекорд по толканию автомобиля. Кто-то из чудо-детей уже определился с профессией, так, одиннадцатилетний Никита Никитин из Якутии знает всё о птицах и уже ведёт экскурсии в музее природы, а Полина Мессинезе из Белоруссии в шесть лет может составить конкуренцию взрослым профессиональным грумерам. Самыми юными участниками шоу «Чудо» стали Леон Половинко из Евпатории и Богдан Краснов из Москвы. Им всего по три года. Леон обладает отличной памятью и знает всё о рыбах, а Богдан мечтает стать актёром и прекрасно читает наизусть стихотворения. Поддерживать ребят и помогать им создавать яркие номера будут известные актёры, блогеры и звёзды российской эстрады.

Андрей Борисов, блогер: «В проекте «Чудо» детишки действительно включены в процесс, им это нравится. Они не зажимаются перед камерой, видны их обаяние и харизма. Это классно, потому что, например, я в их возрасте убежал бы за кулисы, а они все ведут себя по-взрослому. Думаю, что их ждёт действительно большое прекрасное будущее».

Диана Анкудинова, певица: «Мир «Чуда» завораживает, я как будто попала в сказку. Сюда приходишь и сразу подвергаешься какому-то гипнозу, чего со мной давно не случалось. Жизнь диктует нам, что нужно рано взрослеть, быть серьёзным, но, когда подпадаешь под обаяние этого шоу, хочется просто надеть панамку, взять ведёрко и побежать на детскую площадку лепить куличики из песка. У всего этого мира детства есть свой сказочный шарм, который заставляет поверить в мечту, в чудо и в себя».

Akmal’, певец: «Мир «Чуда» вызывает полнейший восторг: всё очень ярко, музыкально, красочно, наполнено творчеством. В шоу нет жюри, что, на мой взгляд, заставляет чувствовать больше ответственности и волнения. Конечно, когда есть жюри, то участники испытывают спортивный интерес и азарт. Детишкам я искренне желаю оставаться собой, ничего не придумывать из себя, в первую очередь аудитория ценит искренность».

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».

Премьера шоу «Чудо» – в субботу, 17 августа, в 20:00 на НТВ!

Возрастное ограничение 16+