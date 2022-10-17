Понедельник, 17 октября, 2022
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На четырёх улицах Рязани отключат воду 18 октября

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Изображение от wirestock на Freepik

Во вторник, 18 октября, в Рязани на четырёх улицах отключат холодную воду. Об этом сообщает мэрия. Причина – ремонт на водопроводе. Работы начнутся в 09.30 и завершатся к 17.00.

На это время без ХВС останутся следующие адреса:улица Мирная, д. с 1 по 89 (нечётная сторона), д. с 2 по 20 (четная сторона),

улица Зубковой, д. 29 корп. 1, д. 30 корп. 2, д. 30 корп. 3, д. 30, д. 30в, д. 30б, д. 30 корп. 2 (библиотека-филиал № 7), д. 31 корп. 1, д. 31 корп. 2, д. 31, д. 31а, д. 31б, д. 33, д. 30а («Капитан» спортивная школа),

улица Новосёлов, д. 50 корп. 1, д. 50а, д. 50 корп. 2, д. 50, д. 50 корп. 3 (магазин «Дикси»), д. 54 корп. 1, д. 54 корп. 2, д. 54, д. 56 корп. 1, д. 58 корп. 1, д. 58 корп. 2, д. 58 корп. 3, д. 58 корп. 4, д. 58 корп. 5, д. 58 корп. 6, д. 58 корп. 7 (Детская школа искусств №7), д. 58, д. 60,

улица Строителей, д. 1, д. 11 корп. 1, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 13а, д. 13б, д. 1а, д. 3, д. 5, д. 5а, д. 5б, д. 7, д. 7а, д. 9, д. 9а, д. 5в (Научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии).

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