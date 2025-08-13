Мужчина угрожал убить молотком свою дочь и жену в Рязанской области

В поселке Ермишь мужчина угрожал расправой жене и дочери. Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Женщина из поселка Ермишь обратилась в полицию с заявлением, что супруг угрожает ей и дочери. Полицейские выехали на место происшествия, выяснилось, что 41-летний мужчина угрожал убить молотком 17-летнюю девушку, его дочь. Злоумышленника разыскали и доставили в отдел полиции.

По версии следствия, мужчину, который в очередной раз употребил спиртные напитки, дома упрекнула супруга в неподобающем поведении. Тогда муж накричал на жену и пригрозил ее, за маму вступилась 17-летняя дочь. Разгневанный мужчина схватил молоток и пригрозил ее убить. Испугавшись за свои жизни, мама с дочерью покинули квартиру и обратились за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.