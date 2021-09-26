Муж Елены Логуновой отказался от прохождения дополнительного исследования на полиграфе

Супруг рязанки Елены Логуновой, без вести пропавшей в июле, отказался пройти дополнительное исследование на полиграфе. Об этом изданию Ya62 сообщил адвокат Максим Калинов, представляющий интересы матери Елены.

Юрист отметил, что Александр Логунов прошёл два исследования на полиграфе в следственном комитете, которые показали его невиновность. По мнению Калинина, результаты сложно считать объективными, так как устройство ни разу не проходило проверку. Затем муж без вести пропавшей принёс справку о том, что по состоянию здоровья не может проходить испытание на детекторе.

Также адвокат рассказал, что пройти исследование на полиграфе полицейские предложили пройти матери Елены Наталье. Скорее всего, это как-то связано с выходом передачи Андрей Малахова.

Напомним, 25 июля 26-летняя мать двоих детей ушла из дома в магазин. С тех пор на связь рязанка не выходила, телефон женщины отключен. Следователи предполагают, что совершено убийство. Историю пропажи женщины на федеральном канале рассказал Андрей Малахов.

Дело об исчезновении рязанки решили передать в главное следственное управление СК. В пятницу следователи начали прочёсывать лесополосу между посёлком Южный и гаражным кооперативом.