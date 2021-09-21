Дело об исчезновении рязанки Елены Логуновой передадут в Главное следственное управление

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать Главному следственному управлению СК РФ дело о пропаже в Рязани матери двоих детей Елены Логуновой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поручение Бастрыкин дал после выхода программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым». В ней тележурналисты рассказали о странностях этого дела, о поведении родственников пропавшей.

— Глава СК России дал указание подчиненным проверить в рамках расследования все изложенные доводы, провести полномасштабный комплекс следственных действий, — говорится в пресс-релизе.

25 июля 26-летняя мать двоих детей ушла из дома в магазин. С тех пор на связь рязанка не выходила, телефон женщины отключен. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).