Понедельник, 7 июля, 2025
15.9 C
Рязань
Общество

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и важные решения

7info7

Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Вышел новый выпуск журнала «Выборы: теория и практика»

В июне 2025 года вышел в свет новый выпуск научно-практического журнала Избирательной комиссии Рязанской области «Выборы: теория и практика».

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и важные решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

К сведению избирателей Рязанской области

Информирование избирателей, как найти свой избирательный участок.На главной странице найдите баннер «Найти свой избирательный участок», введите данные о регистрации, и получите точную информацию: адрес участка, режим работы и контактные телефоны. Проверьте информацию заранее, чтобы избежать проблем в день голосования.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и важные решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Избирательная система в лицах

Алёна Александровна Калабина — человек с большим сердцем и неиссякаемой   энергией. Уже более десяти лет она является членом избирательной комиссии № 683, неизменно проявляя ответственность, инициативность и неравнодушие к происходящему вокруг.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и важные решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Собрание Регионального отделения политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

2 июля 2025 года состоялось Общее собрание Регионального отделения политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Рязанской области.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и важные решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Герои Земли Рязанской

Александр Петрович Аверкин — известный композитор, гармонист, народный артист, чьё имя прочно связано с музыкальной историей России и родной Рязанской землёй. Он родился в деревне Шафторка Сасовского района.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и важные решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Евгений Морозов почтил память ленинградцев

Заместитель председателя Молодёжной избирательной комиссии Рязанской области Евгений Морозов с воспитанниками военно-патриотического клуба «Добрыня» и участниками пионерского движения почтили память  ленинградцев, переживших блокаду.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и важные решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Выдвижение кандидатов

Представитель Регионального отделения Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» подал в избирком документы для заверения списка кандидатов.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и важные решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Собрание Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

3 июля состоялось Общее собрание  Регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Рязанской области.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и важные решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Заседание Избирательной комиссии Рязанской области №151

Были заверены списки кандидатов от партии «Новые люди» на выборы в областную Думу восьмого созыва, был утвержден  порядок видеонаблюдения на выборах и принят  перечень учётных документов.

Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и важные решения Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Эти и другие новости вы сможете найти в официальном Telegram-канале.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Происшествия

Губернатор Рязанской области Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА 

Пост глава региона опубликовал в телеграм-канале
Семья и отношения

Ждал сына 15 лет, чтобы назвать его Семён Семёнов: в семье Натальи и Владимира родился седьмой ребенок

Семён оказался самым крупным при рождении ребенком в семье — 3990 грамм, а мальчиком только вторым. Теперь в семье Натальи и Владимира 5 дочек и 2 сыночка.
Культура и события

Семья, любовь и танцы! Афиша мероприятий Рязани 5-6 июля 

Рассказываем, где в Рязани пройдут самые теплые и веселые мероприятия в предстоящие выходные.
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.
Новости мира

«КП»: у Зеленского остался единственный способ спасти Украину

Владимир Зеленский должен согласиться на мирное соглашение на условиях...

Последние новости

Общество

На территории Рязани и области объявили отбой угрозы атаки беспилотников

Угрозу атаки БАЛА объявили в Рязани и области 6 июля в 19:49. Информация о сбитых летательных аппаратах не поступала.
Происшествия

Обнаженный мужчина испугал детей в Ряжске

В поле на окраине Ряжска мужчина на вид лет 30-35 напугал детей своим видом. Рязанец был полностью обнажен.
Семья и отношения

Фото молодоженов, зарегистрировавших брак в первые дни июля, опубликовал Рязанский ЗАГС

Середина лета — пик свадебного сезона. Считается, что созданные в июле семьи будут счастливыми, ведь для этого у молодоженов есть все основания — как минимум это их любовь.
Новости России

«Тяжелая потеря»: Гладков сообщил о гибели двух белгородцев из-за атаки ВСУ

Удар дрона ВСУ по легковому автомобилю унес жизни двух...
Общество

В Рязани и области вновь объявили угрозу атаки БПЛА

Ранее 6 июля уже объявлялась угроза атаки вражеских беспилотников. Сообщение было опубликовано в 10:30, в 13:25 объявлен отбой.
Общество

Рязанское общество охотников и рыболовов возглавил Сергей Кузин

Общество возглавил Сергей Кузин — старший инспектор отдела государственного охотничьего надзора министерства природопользования Рязанской области.
Новости России

В России появились первые предложения туров в Афганистан

В российском сегменте интернета появились первые предложения туров в...
Происшествия

Автомобиль и три здания сгорели в Рязанской области за сутки

В Рыбновском районе 5 июля в 19:18 горел легковой автомобиль. На вызов выезжали 4 человека и 2 единицы техники. Огонь уничтожил площадь в 1 квадратный метр.