Обзор событий рязанского Избиркома: новые публикации, собрания и важные решения

Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.

Вышел новый выпуск журнала «Выборы: теория и практика»

В июне 2025 года вышел в свет новый выпуск научно-практического журнала Избирательной комиссии Рязанской области «Выборы: теория и практика».

К сведению избирателей Рязанской области

Информирование избирателей, как найти свой избирательный участок.На главной странице найдите баннер «Найти свой избирательный участок», введите данные о регистрации, и получите точную информацию: адрес участка, режим работы и контактные телефоны. Проверьте информацию заранее, чтобы избежать проблем в день голосования.

Избирательная система в лицах

Алёна Александровна Калабина — человек с большим сердцем и неиссякаемой энергией. Уже более десяти лет она является членом избирательной комиссии № 683, неизменно проявляя ответственность, инициативность и неравнодушие к происходящему вокруг.

Собрание Регионального отделения политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

2 июля 2025 года состоялось Общее собрание Регионального отделения политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Рязанской области.

Герои Земли Рязанской

Александр Петрович Аверкин — известный композитор, гармонист, народный артист, чьё имя прочно связано с музыкальной историей России и родной Рязанской землёй. Он родился в деревне Шафторка Сасовского района.

Евгений Морозов почтил память ленинградцев

Заместитель председателя Молодёжной избирательной комиссии Рязанской области Евгений Морозов с воспитанниками военно-патриотического клуба «Добрыня» и участниками пионерского движения почтили память ленинградцев, переживших блокаду.

Выдвижение кандидатов

Представитель Регионального отделения Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» подал в избирком документы для заверения списка кандидатов.

Собрание Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

3 июля состоялось Общее собрание Регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Рязанской области.

Заседание Избирательной комиссии Рязанской области №151

Были заверены списки кандидатов от партии «Новые люди» на выборы в областную Думу восьмого созыва, был утвержден порядок видеонаблюдения на выборах и принят перечень учётных документов.

Эти и другие новости вы сможете найти в официальном Telegram-канале.