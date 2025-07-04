Отчисленного из рязанского вуза студента полиция депортировала в Африку

Из рязанского центра временного содержания иностранных граждан за различные нарушения депортировали ещё пять человек. Это мигранты, нарушившие законодательство России. Среди депортированных есть студент, отчисленный из рязанского вуза, уточнили в пресс-службе регионального Управления МВД.

Четыре выходца из Средней Азии за ранее совершённые преступления отбыли наказания. Судимости ими получены за грабёж, мошенничество, кражи, применение насилия в отношении представителя власти и насильственные действия сексуального характера. Дальнейшее пребывание мигрантов на территории нашей страны могло создавать угрозу общественному порядку и общественной безопасности. Как итог — принято решение об их выдворении.

Рязанские полицейские также депортировали студента, гражданина одной из африканских республик. Его отчислили из рязанского вуза, после чего мужчина должен был самостоятельно покинуть территорию России. Однако уведомление о необходимости сделать это он проигнорировал.

Сотрудники полиции сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово». Оттуда они за свой счёт отправились на родину.