Большая часть жителей Московского района останется без горячей воды на следующей неделе

На следующей неделе бОльшая часть жителей Московского района Рязани останется без горячего водоснабжения. Об этом рязанцев информирует МУП «РМПТС».
На предприятии сообщили, что отключение продлится с 00:00 7 июля по 24:00 11 июля. Причина — работы, проводимые на Дягилевской ТЭЦ.
При этом сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города. Информация о планируемых отключениях размещена в личных кабинетах граждан на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги».
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