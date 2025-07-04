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Общество

Большая часть жителей Московского района останется без горячей воды на следующей неделе

Валерия Мединская
Image by Freepik

На следующей неделе бОльшая часть жителей Московского района Рязани останется без горячего водоснабжения. Об этом рязанцев информирует МУП «РМПТС».

На предприятии сообщили, что отключение продлится с 00:00 7 июля по 24:00 11 июля. Причина — работы, проводимые на Дягилевской ТЭЦ.

— Всю следующую рабочую неделю горячее водоснабжение будет отсутствовать у большей части жителей Московского района Рязани. Это связано с планово-профилактическими работами по замене запорной арматуры у абонентов Дягилевской ТЭЦ, — говорится в сообщении.

При этом сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города. Информация о планируемых отключениях размещена в личных кабинетах граждан на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги».

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