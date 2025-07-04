Рязанцы выступили с инициативой изменить территориальное зонирование посёлков Никуличи и Мордасово

Рязанцы выступили с предложением внести изменение в территориальное зонирование посёлков Никуличи и Мордасово. Соответствующая инициатива прозвучала в рамках личного приёма граждан, который 4 июля провёл глава городской администрации Виталий Артёмов.

Зону общественно-делового и коммерческого назначения предлагается перевести в жилую. В мэрии заявителям объяснили, что в настоящее время разрабатываются Генеральный план города Рязани и Правила землепользования и застройки. При разработке проектов для указанных участков будут учтены особенности существующей жилой застройки города, включая зону индивидуальной жилой застройки.

Начальнику управления градостроительства и архитектуры поручено держать вопрос на контроле.