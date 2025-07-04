Бывший вице-губернатор Рязанской области Греков обжаловал свой приговор

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обжаловал свой приговор. Соответствующая информация появилась в картотеке дел.

Жалобы на приговор Советского районного суда, который назначил экс-чиновнику 17 лет колонии строгого режима, подал как сам Греков, так и его адвокат. Соответствующие апелляции райсуд принял к рассмотрению.

Напомним, бывший вице-губернатор был признан виновным в мошенничестве и получении взяток более чем на 136 млн руб. Кроме тюремного срока, скандальному чиновнику назначили штраф в размере 400 миллионов рублей и лишение права занимать определённые должности сроком на 12 лет.