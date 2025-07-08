Музей под открытым небом появится в Новомичуринске

В Новомичуринске откроют музей истории города под открытым небом. Об этом сообщила глава администрации Ольга Финякина на заседании правительства Рязанской области 8 июля.

В рамках создания пешеходного маршрута в Новомичуринске привели в порядок два объекта, расширили центральную улицу, сделали освещение. В данный момент ведутся работы по благоустройству еще одного сквера. Создание музея будет возможно благодаря проекту по благоустройству общественных пространств.

После победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов в Новомичуринске отремонтировали участок набережной. В скором времени здесь установят входную группу – набережная победила в голосовании по выбору объектов благоустройства по программе комфортной городской среды.

Сейчас власти разрабатывают проект создания глэмпинг-парка в прибрежной зоне.