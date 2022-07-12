Муниципалитеты получат кураторов в правительстве Рязанской области

В правительстве Рязанской области закрепят персональных кураторов за муниципалитетами. Об этом написал в телеграм-канале врио губернатора Павел Малков.

Вопрос обсудили во вторник, 12 июля, во время заседания правительства.

— Кураторы должны знать, чем живёт район. Вместе с муниципальной властью заниматься социальным развитием территорий. Следить за эффективностью расходования бюджетных средств, насколько траты соответствуют запросам жителей, — написал Малков.

При необходимости кураторы будут оперативно выезжать в район, чтобы разобраться в форс-мажорной ситуации.

Составить списки кураторов врио главы региона поручил министерству по делам территорий. Закреплять кураторов будут в соответствии с обстановкой. Например, те районы, где строятся крупные объекты, активно развивается спорт, поручат курировать министру спорта. Министру транспорта — муниципалитеты с самыми плохими дорогами.