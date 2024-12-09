Может ли антинаркотическая пропаганда быть эффективной?

В начале декабря губернатор Павел Малков заявил, что в регионе начнет действовать Экспертный совет по профилактике наркомании. На уровне облправительства признано, что ситуация с вовлеченностью несовершеннолетних в незаконный оборот запрещенных веществ существенно осложнилась, растет число отравлений нарокотиками среди детей и подростков.

Игра на опережение

Глава региона заявил о необходимости регламентировать раннее выявление потребления опасных для жизни химических соединений. В области уже разработан законопроект, который утвердит «алгоритм межведомственного взаимодействия в вопросах проведения тестирования учащихся».

«Надо смотреть, где не дорабатываем и почему», — резюмировал Малков обсуждение проблемы на недавнем заседании антинаркотической комиссии.

Понятно, что одним нормативным актом и желанием отдельно взятых чиновников и общественных деятелей положения не улучшить. Даже массовая, но топорно организованная пропагандистская кампания может иметь обратный эффект и подтолкнуть молодых людей к знакомству с наркотическими веществами

Опыт зарубежных стран и некоторых российских регионов показывает, что аргументы, которые оградят молодых людей от употребления смертоносных субстанций должны быть доступно изложены, исходить от уважаемых людей и убедительно изображать последствия, которым приводит наркомания.

Особо важный инстинкт

Очень важно, чтобы учителя, медики, сотрудники правоохранительных оргвнов не просто пугали подростков результатами употребления или распространения наркотиков, а предоставляли ребятам выбор. С одной стороны – успех, радости, надежда и свобода, с другой – тяжелые болезни, материальная нужда, безысходность и длительное тюремное заключение за хранение и сбыт наркотических веществ.

Страх, каким бы жутким и гнетущим не было бы это ощущение, часто оберегает людей от скверных соблазнов. В описываемом нами случае речь скорее идет об инстинкте самосохранения. Человек едва ли попробует запрещенное вещество, если ему наглядно объяснят особенности психической и физической зависимости от наркотических средств, их действие на организм, механизм привыкания, возникающей, как правило, уже с первого раза; различие и сходство легких и тяжелых наркотиков, степень уголовной ответственности за преступления, связанные как с торговлей так и с употреблением смертоносных химических соединений

Квиз, квест, спектакль…

Понятно, что на молодую аудиторию нудные лекции и скучные доклады про опасность запрещенных веществ, скорее всего, не произведут желаемого впечатления. А вот информация, изложенная в игровой форме в виде занимательного квеста с вполне реальными ситуациями, квиза с интересными вопросами, мини-спектакля или ролевой постановки с вполне узнаваемыми героями, наверняка сформируют у юного поколения стойкую антитнаркотическую позицию, подкрепленную новыми знаниями и неопровержимыми фактами.

Понятно, что для реализации этих идей нужна воля и инициатива активной общественности, поддержанная на уровне муниципальной и региональной власти. А заслон распространению запрещенных веществ можно поставить как на низовом уровне — с помощью закрашивания или уничтожения объявлений о приглашении к распространению наркотиков, так и благодаря усилиям областных правительственных структур, ответственных за цифровую трансформацию. К примеру, за счет создания контекстной рекламы в интернете, объясняющей опасность любого вида взаимодействия с запрещенными веществами.