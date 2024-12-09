Понедельник, 9 декабря, 2024
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Может ли антинаркотическая пропаганда быть эффективной?

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Валерия Мединская
Изображение от Freepik

В начале декабря губернатор Павел Малков заявил, что  в регионе начнет действовать Экспертный совет по профилактике наркомании. На уровне облправительства признано, что ситуация с вовлеченностью несовершеннолетних  в незаконный оборот запрещенных веществ существенно осложнилась, растет число отравлений нарокотиками среди детей и подростков. 

Игра на опережение

Глава региона заявил о необходимости регламентировать раннее выявление потребления опасных для жизни химических соединений.  В области уже разработан законопроект, который утвердит «алгоритм межведомственного взаимодействия в вопросах проведения тестирования учащихся».

«Надо смотреть, где не дорабатываем и почему», — резюмировал Малков обсуждение проблемы на недавнем заседании антинаркотической комиссии.

Понятно, что одним нормативным актом и желанием отдельно взятых чиновников и общественных деятелей положения не улучшить. Даже массовая, но топорно организованная пропагандистская кампания может иметь обратный эффект и подтолкнуть молодых людей к знакомству с наркотическими веществами

Опыт зарубежных стран и некоторых российских регионов показывает, что аргументы, которые оградят молодых людей от употребления смертоносных субстанций должны быть доступно изложены, исходить от  уважаемых людей и убедительно изображать последствия, которым приводит наркомания.

Особо важный инстинкт

Очень важно, чтобы учителя, медики, сотрудники правоохранительных оргвнов не просто пугали подростков результатами употребления или распространения наркотиков, а предоставляли ребятам выбор. С одной стороны –  успех, радости, надежда и свобода, с другой – тяжелые болезни, материальная нужда, безысходность и  длительное тюремное заключение за хранение и сбыт наркотических веществ.  

Страх, каким бы жутким и гнетущим не было бы это ощущение, часто  оберегает людей от  скверных соблазнов.   В описываемом нами случае речь скорее идет  об инстинкте самосохранения. Человек едва ли попробует запрещенное вещество, если ему наглядно объяснят  особенности психической и физической зависимости от наркотических средств,  их действие на организм, механизм привыкания, возникающей, как правило, уже с первого раза; различие и сходство легких и тяжелых наркотиков,  степень уголовной ответственности за преступления, связанные как с торговлей так и с употреблением смертоносных химических соединений 

Квиз, квест, спектакль…

Понятно, что на молодую аудиторию нудные лекции и скучные доклады про  опасность запрещенных  веществ, скорее всего, не произведут желаемого впечатления. А вот информация, изложенная в игровой форме в виде занимательного квеста с вполне реальными ситуациями, квиза с интересными вопросами, мини-спектакля или ролевой постановки с вполне узнаваемыми героями, наверняка сформируют у юного поколения стойкую антитнаркотическую позицию, подкрепленную новыми знаниями и неопровержимыми фактами.

Понятно, что для реализации этих идей нужна  воля и инициатива активной общественности, поддержанная на уровне муниципальной и региональной власти. А заслон распространению  запрещенных веществ можно поставить как на низовом уровне — с помощью закрашивания или уничтожения объявлений о приглашении к распространению наркотиков, так и благодаря усилиям   областных правительственных структур, ответственных за цифровую трансформацию. К примеру, за счет создания контекстной рекламы в интернете, объясняющей опасность любого вида взаимодействия с запрещенными веществами.          

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