Мотопробег сотни байкеров в Рязани попал на видео

В Рязани сняли на видео мотопробег байкеров. Запись опубликовал телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

Мотоциклисты проехали по проезду Шабулина. Их было не менее сотни.

Ранее сообщалось, что они собираются на парковке ТРЦ «Премьер», чтобы открыть сезон. Также пробег был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.