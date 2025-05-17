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Транспорт и дороги

Мотопробег сотни байкеров в Рязани попал на видео

Алексей Самохин

В Рязани сняли на видео мотопробег байкеров. Запись опубликовал телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

Мотоциклисты проехали по проезду Шабулина. Их было не менее сотни.

Ранее сообщалось, что они собираются на парковке ТРЦ «Премьер», чтобы открыть сезон. Также пробег был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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