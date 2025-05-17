Мотопробег сотни байкеров в Рязани попал на видео

В Рязани сняли на видео мотопробег байкеров. Запись опубликовал телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».
Мотоциклисты проехали по проезду Шабулина. Их было не менее сотни.
Ранее сообщалось, что они собираются на парковке ТРЦ «Премьер», чтобы открыть сезон. Также пробег был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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