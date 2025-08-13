Мошенники стали активно действовать от имени ФНС или соцслужбы

В последнее время для получения кодов авторизации от значимых сервисов злоумышленники активно эксплуатируют тему налоговых вычетов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы и сообщают о положенном вычете, например, в размере 14 тысяч за обучение. Для «оформления» мошенники убеждают жителей сообщить код из SMS.

Получив желаемое, преступники переходят ко второму этапу схемы и звонят от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций. Чаще всего на уловку с налоговыми вычетами попадаются люди в возрасте 25-35 лет.

Достоверную информацию по данному вопросу можно получить: