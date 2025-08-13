Среда, 13 августа, 2025
18.3 C
Рязань
Общество

Мошенники стали активно действовать от имени ФНС или соцслужбы

Анастасия Мериакри
Создано с помощью ИИ

В последнее время для получения кодов авторизации от значимых сервисов злоумышленники активно эксплуатируют тему налоговых вычетов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы и сообщают о положенном вычете, например, в размере 14 тысяч за обучение. Для «оформления» мошенники убеждают жителей сообщить код из SMS.

Получив желаемое, преступники переходят ко второму этапу схемы и звонят от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций. Чаще всего на уловку с налоговыми вычетами попадаются люди в возрасте 25-35 лет.

Достоверную информацию по данному вопросу можно получить:

  • на официальном сайте ФНС России, в разделах «Физическим лицам» / «Налоговые вычеты».
  • в личном кабинете налогоплательщика (подача декларации 3-НДФЛ и заявления на вычет онлайн).
  • лично в своей инспекции ФНС или МФЦ.

Самые читаемые материалы

Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Новости России

Умерла актриса из «Ментовских войн» Анна Кузнецова

На 49-м году жизни умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна...
Общество

Чиновники рассказали о судьбе здания бывшего училища связи в центре Рязани

Очередной вопрос был задан в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова. Там же появился ответ от Минимущества региона. 
Экономика и бизнес

В Рязанской области построят новый завод по производству автоэлектроники

Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Завод будет построен на участке площадью около 1,5 гектара, общая площадь производственных помещений составит не менее 3,6 тыс. кв. метров.
Новости России

Отдых, который разрушил стереотипы: почему туристы хотят вернуться в Абхазию

Отзывы об этой стране часто бывают противоречивыми, но личный опыт развеял многие мифы о грязи, плохом отношении к туристам и других проблемах.

Последние новости

Общество

Нарушены сроки капремонта в детском саду № 20 в Рязани

Объект должен был сдаться до 8 августа 2025 года. На данный момент до сих пор ведутся работы, объект не сдан. Прокуратура Советского района города Рязани внесла представление заказчику капитального ремонта дошкольного учреждения.
Происшествия

На 66-м году жизни скончался врач-акушер-гинеколог Алексей Половинкин

Алексей Половинкин родился 14 июня 1960 года в селе Мамоново Пронского района Рязанской области. Закончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова. С 1986 года работал врачом акушером – гинекологом в Новомичуринской ЦРБ.
Происшествия

Мужчина угрожал убить молотком свою дочь и жену в Рязанской области

Мужчину, который в очередной раз употребил спиртные напитки, дома упрекнула супруга в неподобающем поведении. Тогда муж накричал на жену и пригрозил ее, за маму вступилась 17-летняя дочь. Разгневанный мужчина схватил молоток и пригрозил ее убить.
Происшествия

Подросток-мотоциклист пострадал в ДТП в Рязанской области

Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 58-летний местный житель, столкнулся с мотоциклом «Баджадж Боксер» под управлением 17-летнего жителя Кораблино.
Новости Касимова

Жителей Касимова приглашают погрузиться в мир кино и музыки в День города

В Касимове снято более 40 фильмов, и именно в День города каждый сможет почувствовать себя настоящим актером и режиссером. Мастер-классы, фотозоны, интерактивные площадки, увлекательные экскурсии, уникальные сувениры и гастрономические ряды будут доступны любому желающему.
Происшествия

Пенсионерка пострадала в автобусе в Рязани, ее доставили в больницу

В Рязани 13 августа в автобусе «ЛиАЗ», за рулем которого находился 40-летний рязанец, при торможении упала пассажирка.
Транспорт и дороги

В 8 районе поселка Борки завершили ремонт дороги

В Рязани продолжаются работы по благоустройству территорий в рамках муниципальной программы «Окраины», которая была разработана по инициативе главы администрации города Виталия Артемова, при поддержке Правительства Рязанской области и депутатского корпуса.
Общество

Рязанцам рассказали, как действовать при обнаружении обломков БПЛА

Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сработать на любой звук, на движение или самоликвидироваться в любое время. Опасность могут представлять даже незначительные обломки, которые также могут быть обработаны токсичным ядом.