Мошенники обманывают россиян, обещая выплаты за инфляцию

В 2025 году фишинговые атаки стали одной из главных угроз — мошенники маскируются под государственные органы, рассылая письма с вредоносными файлами или создавая фальшивые сайты. Они умело играют на болевых точках граждан, например, обещая компенсации из-за инфляции, рассказала агентству «Прайм» руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырёва.

«Мы регулярно видим подтверждение этому в предупреждениях о новых схемах обмана, включая мошенничество с социальными выплатами и манипуляции вокруг недавно запущенного сервиса самозапрета на кредиты. Это показывает, насколько быстро злоумышленники адаптируются к появлению новых госуслуг и используют их для введения граждан в заблуждение», — отмечает эксперт.

Одним из недавних примеров стала фишинговая рассылка в Telegram. Мошенники сообщали о начале приёма заявлений на новую выплату в 14 тысяч рублей каждому гражданину якобы в качестве компенсации за инфляцию. Для получения «соцвыплаты» предлагалось перейти по ссылке на сайт Госуслуг. На самом же деле ссылка вела на фишинговые ресурсы и даже на веб-страницы нелегальных казино, где обман жертв продолжался.

Реклама

Сайт Госуслуг стал одной из главных целей мошенников. Сегодня он занимает второе место по числу фишинговых подделок, уступая лишь соцсетям и мессенджерам.

С ростом популярности сервиса увеличивается и количество атак. Государство осознаёт эту проблему и принимает меры: уже в мае Минцифры планирует запустить пилотный проект по борьбе с фишинговыми сайтами, маскирующимися под госорганы.

«Чтобы не стать жертвой таких атак, помните, что письма от Госуслуг приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Перед вводом логина и пароля обязательно проверяйте адрес портала — единственный верный: gosuslugi.ru. Также не забывайте использовать антивирусные программы на всех устройствах — будь то телефон или компьютер», — советует Богатырёва.

Ранее о фишинговых рассылках в Telegram сообщил «Вестник киберполиции России».

Ссылки, на которые предлагается перейти пользователям, ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино, другие фишинговые ресурсы.

Не забыт злоумышленниками и WhatsApp. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им сдать свой аккаунт в WhatsApp в аренду за 200 рублей в день. В результате жертва теряет контроль над аккаунтом, который затем используется для кражи личных данных или вымогательства.

Рязанка перевела мошенникам 57 тысяч рублей.

Жительница Спасского района 30 лет в одном из мессенджеров получила сообщение от ее тети с просьбой срочно перевести деньги. Женщина перевела по указанному «тетей» номеру телефона 56 700 рублей. Только после этого она догадалась позвонить родственнице. Оказалось, аккаунт тети взломали, и никаких денежных средств она не просила и не получала.