«Здравствуйте, я ваша тетя»: рязанка перевела мошенникам 57 тысяч рублей

Рязанка перевела мошенникам 57 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 30-летняя жительница Спасского района. Женщине в одном из мессенджеров пришло сообщение от ее тети с просьбой срочно перевести деньги. Заявительница перевела по указанному номеру телефона 56 700 рублей. Только после этого женщина догадалась позвонить родственнице. Оказалось, аккаунт тети взломали, и никаких денежных средств она не просила и не получала.

Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправным действиям.

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УМВД и УФСБ России по Рязанской области предупреждают: если ваш родственник или знакомый написал вам в WhatsApp или Telegram и попросил перевести ему деньги: