«Здравствуйте, я ваша тетя»: рязанка перевела мошенникам 57 тысяч рублей

Рязанка перевела мошенникам 57 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 30-летняя жительница Спасского района. Женщине в одном из мессенджеров пришло сообщение от ее тети с просьбой срочно перевести деньги. Заявительница перевела по указанному номеру телефона 56 700 рублей. Только после этого женщина догадалась позвонить родственнице. Оказалось, аккаунт тети взломали, и никаких денежных средств она не просила и не получала.
Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправным действиям.
УМВД и УФСБ России по Рязанской области предупреждают: если ваш родственник или знакомый написал вам в WhatsApp или Telegram и попросил перевести ему деньги:
- обязательно позвоните этому человеку и уточните просьбу. Убедитесь, что вы общались с реальным владельцем аккаунта;
- после просьбы о денежном переводе не переходите по ссылкам в сообщениях;
- не переводите деньги на незнакомые карты, банковские счета, номера виртуальных кошельков.
Будьте бдительны и не позвольте мошенникам вас обмануть!