Мошенники используют новую схему обмана в WhatsApp

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им сдать свой аккаунт в WhatsApp в аренду за 200 рублей в день. В результате жертва теряет контроль над аккаунтом, который затем используется для кражи личных данных или вымогательства. Об этом РИА Новости сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Суть схемы в том, что мошенники предлагают передать личный аккаунт WhatsApp в аренду за небольшую плату — примерно 200 рублей в день. Кажется, что это легкий способ заработать, но на самом деле это ловушка», — пояснил он.

На первом этапе злоумышленники размещают объявления в Telegram-каналах, на форумах и сайтах с вакансиями. В этих объявлениях обещают простую работу, стабильный доход и быстрые выплаты. Когда человек откликается, ему объясняют, что необходимо лишь временно предоставить доступ к своему WhatsApp. Иногда мошенники утверждают, что аккаунт нужен для работы, регистрации на сервисах или общения с иностранными клиентами.

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Затем, по словам эксперта, жертву просят подтвердить вход с нового устройства, отправить код из SMS или временно передать SIM-карту. После этого мошенники получают полный контроль над аккаунтом.

«Злоумышленники начинают писать знакомым владельца, выдавая себя за него. Они могут просить срочно перевести деньги, занять в долг или предоставить личные данные. Если в переписке есть голосовые сообщения, их могут использовать для клонирования голоса. Если в чате содержатся паспортные данные, адреса или другие важные сведения, ими также могут воспользоваться», — предупреждает Бийчук.

Если через аккаунт совершаются преступные действия, например вымогательство, разбираться с последствиями придется самому владельцу номера. При этом обещанных денег никто не выплачивает, а мошенники просто исчезают, находя новых жертв.

Из-за подозрительной активности WhatsApp быстро обнаруживает нарушение правил и блокирует номер. Восстановить его уже невозможно, так как мессенджер жестко борется со спамерами, заключил Бийчук.

Ранее стало известно, что WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с 10 марта.