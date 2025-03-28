Мошенники рассылают в Telegram фишинговые сообщения о соцвыплатах

В Telegram начали рассылать фишинговые сообщения о соцвыплатах, сообщил сегодня «Вестник киберполиции России».

Ссылки, на которые предлагается перейти пользователям, ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино, другие фишинговые ресурсы.

Полиция призывает использовать для получения информации исключительно официальные сайты органов госвласти и объяснить это пожилым родственникам. Другие источники могут содержать ошибочную или откровенно фальсифицированную информацию.