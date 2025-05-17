Суббота, 17 мая, 2025
13.2 C
Рязань
Происшествия

Молодой водитель пострадал в серьёзном ДТП в центре Рязани

Алексей Самохин

В результате серьёзного ДТП в центре Рязани пострадал молодой водитель. Подробности аварии сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В субботу, 17 мая, в 19 часов у дома № 81 на улице Свободы 21-летний рязанец не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2112 и врезался в столб.

С места происшествий рязанца доставили в больницу.

Реклама

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Молодой водитель пострадал в серьёзном ДТП в центре Рязани В субботу, 17 мая, в 19 часов у дома № 81 на улице Свободы 21-летний рязанец не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2112 и врезался в столб.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.