Молодой водитель пострадал в серьёзном ДТП в центре Рязани

В результате серьёзного ДТП в центре Рязани пострадал молодой водитель. Подробности аварии сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В субботу, 17 мая, в 19 часов у дома № 81 на улице Свободы 21-летний рязанец не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2112 и врезался в столб.

С места происшествий рязанца доставили в больницу.

Реклама

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.