Молодой водитель пострадал в серьёзном ДТП в центре Рязани

В результате серьёзного ДТП в центре Рязани пострадал молодой водитель. Подробности аварии сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.
В субботу, 17 мая, в 19 часов у дома № 81 на улице Свободы 21-летний рязанец не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2112 и врезался в столб.
С места происшествий рязанца доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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