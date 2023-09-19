Мэрия Рязани подала иск в суд на инвестора платного путепровода в Соколовке

Арбитражный суд Рязанской области принял к рассмотрению иск администрации Рязани к ЗАО «Инвестиционная компания «РПДРЯЗАНЬ». Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Мэрия просит суд обязать компанию-инвестора платного путепровода в посёлке Соколовка выполнить обязательство. От истца требуют обеспечить возможность оплаты проезда по путепроводу без полной остановки транспортных средств.

По мнению чиновников, это поможет сократить пробки, образующиеся в час пик.

Следующее заседание по делу назначено на 20 ноября.