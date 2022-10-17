Мэр Рязани уточнила сроки завершения реставрации гимназии №2

В 2023 году планируют завершить реставрацию здания гимназии №2. Об этом 17 октября сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.

Работы проводит подрядчик от федерального Минкульта, на его счету не один удачный проект. Реконструкция ведётся согласно графику, они завершатся до конца июня. Однако чтобы ученики могли приступить к занятиям в школе, нужно также выполнить благоустройство прилегающей территории. Поскольку гимназия – это объект культурного наследия, для этого стоит провести археологическую оценку, сообщила глава администрации.

– Сегодня вместе с профильными специалистами администрации и директором школы встретились на объекте с подрядчиком, чтобы обсудить объемы предстоящих работ по благоустройству и сроки их выполнения. В том числе говорили о возможности синхронизации благоустройства и реставрации – что можно делать параллельно, чтобы ускорить процесс, – сообщила Сорокина.

В рамках благоустройства территории планируют демонтировать и засыпать старую теплотрассу, провести выемку грунта. Необходимо установить светильники, проложить «ливнёвку», заасфальтировать площадки, озеленить территорию. На выполнение этих работа понадобится 3-4 месяца. Проект благоустройства представят в декабре.

– Обсудили с подрядчиком, проводящим реставрацию, как обстоят дела на объекте. По его словам, неучтенных работ нет – сразу после окончания капитального ремонта помещений можно будет устанавливать мебель и монтировать оборудование, – добавила Сорокина.

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