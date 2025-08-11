Мизулина высказалась о запрете звонков в Telegram и WhatsApp

Руководитель «Лиги безопасного интернета» сообщила, что сегодня ей поступила информация из разных регионов России о проблемах при звонках в Telegram и WhatsApp.
Она обратила внимание на важный момент, отметив, что люди звонят через мессенджеры, чтобы экономить.
«Коммерсантъ», ссылаясь на источник на телеком-рынке, пишет, что проблемы с вызовами в мессенджерах могут быть связаны с выборочными блокировками звонков в Telegram и WhatsApp, тестирования которых начались еще 1 августа.
WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.