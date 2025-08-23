Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, что не так с самооценкой современных людей

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, что не так с современными советами по повышению самооценки. Размышления владыки публикует Рязанская епархия.

Как отметил митрополит Марк, современные психологи считают, что если у человека заниженная самооценка, то он не сможет реализовать все свои способности, не сможет реализоваться полноценно в жизни и достичь тех высот, которые ему по плечу.

Как же с этой идеей согласуется тема смирения как одного из главных идеалов христианской веры? Смирение — это тот евангельский камень, на котором мы должны строить здание своей жизни. Получается, что современная цивилизация призывает к чему-то другому? Призывает нас ценить себя высоко, невзирая на грехи и падения.

Так чем же нужно руководствоваться? Современными советами о повышении самооценки или вековой мудростью Церкви?