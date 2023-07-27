Митрополит Марк сфотографировался с новорождёнными львятами

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк во время посещения Ряжского зоопарка сфотографировался с новорождёнными львятами, сообщает сайт Рязанской епархии.

24 июля в зоопарке родились три львёнка. Снимки с детенышами митрополит сделал не случайно — лев является символом апостола, евангелиста Марка, небесного покровителя владыки.

Несколько месяцев назад митрополит посещал Ряжский зоопарк и сфотографировался с новорождённым тигрёнком. По словам священника, животные содержатся в хороших условиях, получают надлежащий уход, окружены заботой.

С христианской точки зрения общение с животными, приобщение к природе — очень важная часть жизни человека, отмечается в сообщении на сайте Рязанской епархии.