Четверг, 27 июля, 2023
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Митрополит Марк сфотографировался с новорождёнными львятами

7info
Фото: ryazeparh.ru

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк во время посещения Ряжского зоопарка сфотографировался с новорождёнными львятами, сообщает сайт Рязанской епархии.

24 июля в зоопарке родились три львёнка. Снимки с детенышами митрополит сделал не случайно — лев является символом апостола, евангелиста Марка, небесного покровителя владыки.

Несколько месяцев назад митрополит посещал Ряжский зоопарк и сфотографировался с новорождённым тигрёнком. По словам священника, животные содержатся в хороших условиях, получают надлежащий уход, окружены заботой.

С христианской точки зрения общение с животными, приобщение к природе — очень важная часть жизни человека, отмечается в сообщении на сайте Рязанской епархии.

Митрополит Марк сфотографировался с новорождёнными львятами
Митрополит Марк сфотографировался с новорождёнными львятами
Митрополит Марк сфотографировался с новорождёнными львятами
Фото: ryazeparh.ru

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