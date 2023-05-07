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Воскресенье, 7 мая, 2023

Мирослав, Гордей, Аглая и Матрона появились на свет в апреле в Рязанской области

Татьяна Проводина
Image by bristekjegor on Freepik

Главное управление ЗАГС Рязанской области рассказало о самых частых и редких именах, которые родители давали своим детям в апреле.

Наиболее частыми именами мальчиков стали:

Максим, Александр, Михаил, Иван, Матвей, Артём, Евгений, Дмитрий, Кирилл и Тимофей.

Самыми частыми именами девочек стали:

Алиса, Екатерина, Варвара, София, Мария, Анна, Полина, Вероника, Василиса и Арина.

Редкие имена мальчиков:

Аким, Мирослав, Святослав, Герман, Гордей, Станислав, Богдан, Григорий, Савелий и Фёдор.

Редкие имена девочек:

Афина, Виолетта, Анфиса, Антонина, Злата, Аглая, Агния, Матрона, Агата и Ульяна.

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