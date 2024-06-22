Михаилу Ефремову предложили пойти на СВО

Михаилу Ефремову предложили условно-досрочное освобождение в обмен на участие в специальной военной операции, сообщает телеграм-канал «RT на русском».

«Ветераны России» обратились к актёру с письмом. Они предлагают ему подать ходатайство и использовать этот шанс, чтобы «искупить вину перед обществом и внести свой вклад в защиту интересов Родины».

Напомним, в октябре 2020 года Михаил Ефремов был приговорён к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В результате ДТП, устроенного нетрезвым артистом, погиб рязанец Сергей Захаров.