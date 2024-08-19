Михаил Ефремов может выйти на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) уже в декабре, к Новому году. Как сообщает SHOT, защитой актёра уже подготовлено новое ходатайство, подкреплённое множеством медицинских справок.

Несмотря на несколько нарушений режима в исправительной колонии, адвокаты практически уверены в успешном исходе. Состояние здоровья 60-летнего Ефремова продолжает ухудшаться: у него диагностированы прогрессирующие заболевания, включая головные боли и головокружения, вызванные транзиторными ишемическими атаками, что может привести к инсульту. Ещё во время судебных заседаний по делу о смертельном ДТП у актёра уже были проблемы со здоровьем.

На данный момент Михаил Ефремов отбывает наказание за пьяное ДТП, в котором погиб человек, и провёл в колонии 3,5 года из назначенных 7,5. Весной защита уже подавала прошение об УДО, но тогда оно было отклонено из-за нарушений внутреннего распорядка в колонии.

Михаил Ефремов в Москве сел за руль пьяным и врезался в автомобиль курьера. От полученных травм скончался рязанец Сергей Захаров.