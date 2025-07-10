Мигрантка, ставшая гражданкой РФ, фиктивно прописала в Рязани 4 иностранок

В Рязани участковые уполномоченные полиции выявили нарушение миграционного законодательства. 51-летняя женщина, уроженка Средней Азии, проживающая в Рязани и имеющая российское гражданство, фиктивно поставила на учет четырех гражданок среднеазиатской республики. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области 10 июля.

Полицейские Октябрьского района Рязани в ходе проверки установили, что подозреваемая зарегистрировала четырех иностранок по адресу своего жилья на улице Тимакова. За это она получила денежное вознаграждение. При этом женщина знала, что иностранные гражданки не планируют проживать в ее квартире. Такие действия подпадают под признаки фиктивной постановки на миграционный учет, что является нарушением законодательства.

Согласно статье 322.3 Уголовного кодекса РФ, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, принудительных работ до 5 лет или лишения свободы на тот же срок с возможным запретом занимать определенные должности.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Полиция проводит дознание, чтобы выяснить, причастна ли женщина к другим аналогичным правонарушениям.

Что такое фиктивная постановка на учет?

Фиктивная постановка на миграционный учет, согласно примечанию к статье 322.3 УК РФ, включает регистрацию иностранцев на основании заведомо ложных сведений или без намерения сторон предоставить или использовать помещение для проживания. Это также касается случаев, когда иностранцев регистрируют по адресу организации, где они не работают. Состав преступления считается оконченным с момента фиксации таких сведений органами миграционного учета.